Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk defa ve tek konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde... - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk defa ve tek konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde...

09.05.2022 20:52

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Stokçuluk ve fiyatları etkileme suçuyla ilgili cezaları yeniden düzenliyoruz. Bu tür suçlara verilen cezaları caydırıcılık temelinde yükseltiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretici-tüketici ilişkisini sağlıklı zemine oturtmak için hazırlanan hal, perakende ve elektronik ticaret kanunları ile ilgili çalışmalar bitmek üzeredir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızı konut sektöründeki arızi dalgalanmadan korumak amacıyla konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk defa ve tek konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk defa ve tek konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk defa ve tek konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk defa ve tek konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk defa ve tek konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde...

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uluslararası yardım kuruluşlarının finansmanıyla Suriye topraklarında 13 yerde, 200 bin konut inşa edilmesini sağlıyoruz.' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uluslararası yardım kuruluşlarının finansmanıyla Suriye topraklarında 13 yerde, 200 bin konut inşa edilmesini sağlıyoruz.' Erdoğan, ev almayı düşünenlerin yüzünü güldürdü: Konut finansmanı için 3 ayrı paketi hizmete sunuyoruz Erdoğan, ev almayı düşünenlerin yüzünü güldürdü: Konut finansmanı için 3 ayrı paketi hizmete sunuyoruz Erdoğan'dan heyecan yaratan sözler: Temmuz ayında dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz Erdoğan'dan heyecan yaratan sözler: Temmuz ayında dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, cumhurbaşkanı, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İlk defa ve tek konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde... - Son Dakika


Son Dakika
20:31 Erdoğan, ev almayı düşünenlerin yüzünü güldürdü: Konut finansmanı için 3 ayrı paketi hizmete sunuyoruz
20:21 Erdoğan'dan heyecan yaratan sözler: Temmuz ayında dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz
20:17 Fernando Muslera Galatasaray'dan ayrılacak mı? Uruguaylı kaleci son kararını verdi
20:15 Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
20:14 KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümeti kurma görevini İçişleri Bakanı Ünal Üstel'e verdi!
19:34 Moskova'nın tehditleri sonuç verdi! Karadeniz'de ABD öncülüğündeki 15 ülke tatbikat yaptı
19:28 Taraftarın istediği oldu! Trabzonspor, kutlamalar için Demet Akalın ile anlaştı
19:25 Araç sahiplerini üzecek haber! Benzine tekrar zam geliyor, fiyat 21 lirayı geçecek
18:37 AK Partili belediye üyeleri yumruk yumruğa kavga etti!
17:56 İş insanı Mehmet Birgen, kendisinden 45 yaş küçük Ukrayna'nın tescilli güzeli ile dünya evine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 21:05:56. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk defa ve tek konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement