Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk defa ve tek konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Stokçuluk ve fiyatları etkileme suçuyla ilgili cezaları yeniden düzenliyoruz. Bu tür suçlara verilen cezaları caydırıcılık temelinde yükseltiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretici-tüketici ilişkisini sağlıklı zemine oturtmak için hazırlanan hal, perakende ve elektronik ticaret kanunları ile ilgili çalışmalar bitmek üzeredir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızı konut sektöründeki arızi dalgalanmadan korumak amacıyla konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk defa ve tek konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz"