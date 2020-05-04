Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk etapta bu geceden itibaren 7 ilimiz için giriş çıkış sınırlamasını bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya Mersin ve Muğla'dır."

"65 yaş üzeri vatandaşlarımız ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde sokağa çıkma getiriyoruz. İlk uygulama 10 Mayıs 11.00- 15.00 saatleri arası olacak"

-"0-14 yaş 13 Mayıs çarşamba günü yürüme mesafesi ile tahditli olarak çıkabilecek, 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs cuma günü aynı şartlarda dışarı çıkabilecek."