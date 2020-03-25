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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk günden itibaren koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk günden itibaren koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla milletimizin yanında yer aldık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk günden itibaren koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla milletimizin yanında yer aldık."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:36 Kaynak: AA
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