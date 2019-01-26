Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlkeler Yerine İhtirasların Yönettiği Muhalefet Nasıl Ülkemizin...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlkeler yerine ihtirasların yönettiği muhalefet nasıl ülkemizin talihsizliğiyse, AK Parti ve Cumhur İttifakı da Türkiye'nin istiklalinin ve istikbalinin teminatıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "İlkeler yerine ihtirasların yönettiği muhalefet nasıl ülkemizin talihsizliğiyse, AK Parti ve Cumhur İttifakı da Türkiye
'nin istiklalinin ve istikbalinin teminatıdır."
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:42 Kaynak: AA
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