Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlkelerimizden, Değerlerimizden, Bizi Biz Yapan Hasletlerden Taviz Vermeden...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlkelerimizden, değerlerimizden, bizi biz yapan hasletlerden taviz vermeden siyaset yolculuğumuza devam ettik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "İlkelerimizden, değerlerimizden, bizi biz yapan hasletlerden taviz vermeden siyaset yolculuğumuza devam ettik. Birileri gibi seçimlerde birkaç oy fazla alabilmek için polisimizin, askerimizin, okul yolundaki gencecik evlatlarımızın hayatına kasteden çetelerle iş birliğine gitmedik."
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:01 Kaynak: AA
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