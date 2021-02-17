Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İllerimizi 4 grupta ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. - Son Dakika

Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor

Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İllerimizi 4 grupta ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. Restoran kafeler için yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak."

" Türkiye'nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadeleye destek vermeyip tam tersine her fırsatta alenen veya sinsice teröristlere arka çıkanların acı verici bir hadise yaşandığında kürsüden bize parmak sallama riyakarlığına yönelmeleri sadece midemizi bulandırıyor" dedi.

- "Terör örgütünü kınamayan hiç kimse kendini bu ülkenin siyasetçisi, bu ülkenin partisi olarak tanıtamaz."

- "Kısa çalışma ödeneği Mart sonuna kadar uzattık."