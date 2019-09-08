Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İmam Hatipler) Bu okulları üç beş kendini bilmezin insafına terk etmedik"
37 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Salondan ve konuşmacıyardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önder İmam Hatipliler Buluşması'na ve toplu açılış töreninde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:05 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi
Salondan ve konuşmacıyardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önder İmam Hatipliler Buluşması'na ve toplu açılış töreninde konuştu.(1)
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