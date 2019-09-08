Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İmam Hatipler) Bu okulları üç beş kendini bilmezin insafına terk etmedik"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İmam Hatipler) Bu okulları üç beş kendini bilmezin insafına terk etmedik"

37 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Salondan ve konuşmacıyardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önder İmam Hatipliler Buluşması'na ve toplu açılış töreninde konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi

Salondan ve konuşmacıyardan görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önder İmam Hatipliler Buluşması'na ve toplu açılış töreninde konuştu.(1)

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:05 Kaynak: AA
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