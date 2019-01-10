Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu Görüşmesi Sona Erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu Görüşmesi Sona Erdi

8 dakika önce

IHAAW181500-SIY/10-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu görüşmesi sona erdi 10.01.2019 18: 15: 00 TSI NNNN.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu Görüşmesi Sona Erdi, System.String[]
IHAAW181500-SIY/10-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu görüşmesi sona erdi 10.01.2019 18: 15: 00 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:20 Kaynak: İHA

Politika
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