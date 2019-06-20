Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İmamoğlu) 'Kim çaldı' diyor, bunu kendine soracaksın.
7 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İmamoğlu) 'Kim çaldı' diyor, bunu kendine soracaksın.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:21 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İmamoğlu
) 'Kim çaldı' diyor, bunu kendine soracaksın. Siyasi dilde bunun adı çalmaktır. Hukuki dilde usulsüzlüktür" - İSTANBUL
Dilek İmamoğlu'dan, "Ekrem Bey'i kıskanıyor musunuz?" soruna yanıt: Kıskanmıyorum desem doğru olmaz
Metropoll'den 23 Haziran İstanbul seçimi için son anket sonucu: Fark açılıyor
Son Dakika! Erdoğan: S-400 işi bitti, Temmuz'un ilk 15 gününde teslim edilecek
Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Siyaseten kabul edilemez bir iş yapmıştır