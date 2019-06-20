Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İmamoğlu) 'Kim çaldı' diyor, bunu kendine soracaksın.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İmamoğlu) 'Kim çaldı' diyor, bunu kendine soracaksın.

7 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İmamoğlu) 'Kim çaldı' diyor, bunu kendine soracaksın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İmamoğlu) 'Kim çaldı' diyor, bunu kendine soracaksın. Siyasi dilde bunun adı çalmaktır. Hukuki dilde usulsüzlüktür" - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:21 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, İmamoğlu, Politika
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