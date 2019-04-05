Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İmamoğlu'nun Anıtkabir Ziyareti) Bunun Önce Usul Erkan Öğrenmesi Lazım"
32 dakika önce
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:43 Kaynak: AA
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