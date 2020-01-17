Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İmamoğlu'nun mektubu) Mektubun içeriğinde sizin anlattıklarınızdan daha... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İmamoğlu'nun mektubu) Mektubun içeriğinde sizin anlattıklarınızdan daha... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İmamoğlu'nun mektubu) Mektubun içeriğinde sizin anlattıklarınızdan daha...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İmamoğlu'nun mektubu) Mektubun içeriğinde sizin anlattıklarınızdan daha farklı şeyler var. Bunları benim açıklamama gerek yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İmamoğlu'nun mektubu) Mektubun içeriğinde sizin anlattıklarınızdan daha farklı şeyler var. Bunları benim açıklamama gerek yok"

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:56 Kaynak: AA
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