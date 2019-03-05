Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İmar Barışı'yla, İstanbul Genelinde 1 Milyon 700 Bin Vatandaşımızın...
52 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İmar Barışı'yla, İstanbul genelinde 1 milyon 700 bin vatandaşımızın sorununu çözdük."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İmar Barışı'yla, İstanbul genelinde 1 milyon 700 bin vatandaşımızın sorununu çözdük."
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:05 Kaynak: AA
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