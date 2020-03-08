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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(IMF) Bir daha o kapıları çalmak bizim kitabımızda yok."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(IMF) Bir daha o kapıları çalmak bizim kitabımızda yok."
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:42 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(IMF) Bir daha o kapıları çalmak bizim kitabımızda yok."
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