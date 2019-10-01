Cumhurbaşkanı Erdoğan: "IMF defterini, tekrar açılmamak üzere Mayıs 2013'te kapattığımızı, altını...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "IMF defterini, tekrar açılmamak üzere Mayıs 2013'te kapattığımızı, altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:50 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "IMF defterini, tekrar açılmamak üzere Mayıs 2013'te kapattığımızı, altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum."
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