Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "IMF defterini, tekrar açılmamak üzere Mayıs 2013'te kapattığımızı, altını...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "IMF defterini, tekrar açılmamak üzere Mayıs 2013'te kapattığımızı, altını...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "IMF defterini, tekrar açılmamak üzere Mayıs 2013'te kapattığımızı, altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "IMF defterini, tekrar açılmamak üzere Mayıs 2013'te kapattığımızı, altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:50 Kaynak: AA
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