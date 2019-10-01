Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "IMF defterini, tekrar açılmamak üzere Mayıs 2013'te kapattığımızı, altını...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "IMF defterini, tekrar açılmamak üzere Mayıs 2013'te kapattığımızı, altını...

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti. (7)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "IMF defterini, tekrar açılmamak üzere Mayıs 2013'te kapattığımızı, altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargı Reformu Strateji Belgesinin ilk paketinin hazırlıklarını tamamladık. Böylesine önemli bir konunun, Meclis'te mümkün olan en geniş uzlaşmayla tartışılması ve kabul edilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Daha çok hak ve özgürlükleri genişletmeyi amaçlayan hususları içeren bu paketi yenileri takip edecektir. Gerek komisyonlarda, gerekse genel kurulda bu reform paketlerinin yapıcı bir anlayışla tartışılacağını umut ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizmde çok bereketli ve karlı bir sezon geçiriyoruz. Muhtemelen bu yıl tüm zamanların turist rekorunu kıracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirene kadar durup dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem bütçe açığımızın hem de borç stokumuzun milli gelirimize oranı, AB standartlarına göre çok çok iyi bir seviyededir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: IMF defterini, tekrar açılmamak üzere Mayıs 2013'te kapattığımızı, altını...

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:37 Kaynak: AA
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