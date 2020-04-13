Cumhurbaşkanı Erdoğan: "IMF programı başta olmak üzere, ülkemizi minnet altına sokacak hiçbir... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'IMF programı başta olmak üzere, ülkemizi minnet altına sokacak hiçbir... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "IMF programı başta olmak üzere, ülkemizi minnet altına sokacak hiçbir...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "IMF programı başta olmak üzere, ülkemizi minnet altına sokacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "IMF programı başta olmak üzere, ülkemizi minnet altına sokacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 06:58 Kaynak: AA

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