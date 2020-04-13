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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "IMF programı başta olmak üzere, ülkemizi minnet altına sokacak hiçbir...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "IMF programı başta olmak üzere, ülkemizi minnet altına sokacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "IMF programı başta olmak üzere, ülkemizi minnet altına sokacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz."
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 06:58 Kaynak: AA
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