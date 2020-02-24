Cumhurbaşkanı Erdoğan, imkanı olan hayırsever vatandaşları yurt genelinde derslik ve okul yapımı... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, imkanı olan hayırsever vatandaşları yurt genelinde derslik ve okul yapımı...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, imkanı olan hayırsever vatandaşları yurt genelinde derslik ve okul yapımı için bağışta bulunmaya davet etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:24 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, imkanı olan hayırsever vatandaşları yurt genelinde derslik ve okul yapımı için bağışta bulunmaya davet etti.
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