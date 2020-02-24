Cumhurbaşkanı Erdoğan, imkanı olan hayırsever vatandaşları yurt genelinde derslik ve okul yapımı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, imkanı olan hayırsever vatandaşları yurt genelinde derslik ve okul yapımı... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imkanı olan hayırsever vatandaşları yurt genelinde derslik ve okul yapımı...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imkanı olan hayırsever vatandaşları yurt genelinde derslik ve okul yapımı için bağışta bulunmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imkanı olan hayırsever vatandaşları yurt genelinde derslik ve okul yapımı..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imkanı olan hayırsever vatandaşları yurt genelinde derslik ve okul yapımı için bağışta bulunmaya davet etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:24 Kaynak: AA
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