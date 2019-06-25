Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmralı'daki terörist başının son günlerde kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmralı'daki terörist başının son günlerde kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve bununla ilgili değerlendirmeler, örgüt içinde hem iç politikada hem de bölge politikalarında ciddi görüş ayrılıkları ortaya çıktığının işaretidir.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:58 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, " İmralı
'daki terörist başının son günlerde kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve bununla ilgili değerlendirmeler, örgüt içinde hem iç politikada hem de bölge politikalarında ciddi görüş ayrılıkları ortaya çıktığının işaretidir." dedi.
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