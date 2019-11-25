Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da toplantı kapsamında yapılan anlaşmaların imza törenine katıldı.

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-İmza töreninden görüntü