Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza törenine katıldı
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza törenine katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza törenine katıldı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da toplantı kapsamında yapılan anlaşmaların imza törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza törenine katıldı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da toplantı kapsamında yapılan anlaşmaların imza törenine katıldı.

Görüntü Dökümü

-------------

-İmza töreninden görüntü


Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Katar, Doha, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kremlin: Putin, TürkAkım projesinin açılışı için Türkiye'ye gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur Rusya'dan S-400 analizi: Türkiye özerklik verecek İzmir'de suya yüzde 15 zam geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 23:29:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza törenine katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]