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Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza törenine katıldı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da toplantı kapsamında yapılan anlaşmaların imza törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza törenine katıldı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da toplantı kapsamında yapılan anlaşmaların imza törenine katıldı.


Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Katar, Doha, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:07 Kaynak: DHA
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