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Cumhurbaşkanı erdoğan, imza törenine katıldı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza törenine katıldıKatar, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da toplantı kapsamında yapılan anlaşmaların imza törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza törenine katıldı

Katar, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da toplantı kapsamında yapılan anlaşmaların imza törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı erdoğan, imza törenine katıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Doha, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 07:39 Kaynak: DHA
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