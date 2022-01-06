Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Bitlis'in Cevizdalı köyü, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlandı - Son Dakika

ABD yine sahnede! Kazakistan'ı savaş alanına çeviren eylemlerle ilgili çağrıda bulundular

Okulda gördüğü manzara Bakan Özer'i küplere bindirdi: Siz ne biçim adamsınız ya?

Resmi Gazete'nin son sayısında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bir takım kararlar yayımlandı. Buna göre; Van'ın Erciş ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çelebibağ Flamingo Alanı Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

BAZI ALANLAR TPAO'YA MÜNFERİT YATIRIM YERİ OLARAK TAHSİS EDİLDİ

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Endüstri Bölgesi'nin sınırları değiştirilerek bazı alanlar TPAO'ya münferit yatırım yeri olarak tahsis edildi. Bu kapsamda TPAO tarafından Endüstri Bölgeleri Kanunu uyarınca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacak tutar, sabit yatırım tutarının binde biri olarak belirlendi.

CEVİZDALI KÖYÜ, SİİRT'İN ŞİRVAN İLÇESİNE BAĞLANDI

Bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile Bitlis'in merkez ilçesine bağlı Cevizdalı köyü, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlandı.

VAN'DAKİ ÇELEBİBAĞ FLAMİNGO ALANI HASSAS ALAN İLAN EDİLDİ

Ardahan-Posof Yaban Hayatı Geliştirme Sahası sınırlarının da Kara Avcılığı Kanunu gereğince değiştirilmesine karar verildi. Van'da bulunan Çelebibağ Flamingo Alanı kesin korunacak hassas alan ilan edildi, Filyos Endüstri Bölgesi'ndeki bazı alanlar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) münferit yatırım yeri olarak tahsis edildi.