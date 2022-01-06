Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Bitlis'in Cevizdalı köyü, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Bitlis'in Cevizdalı köyü, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlandı

06.01.2022 08:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Bitlis'in merkez ilçesine bağlı Cevizdalı köyü, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlandı. Ayrıca; Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Endüstri Bölgesi'nin sınırları değiştirilerek bazı alanlar TPAO'ya münferit yatırım yeri olarak tahsis edildi.

Resmi Gazete'nin son sayısında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bir takım kararlar yayımlandı. Buna göre; Van'ın Erciş ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çelebibağ Flamingo Alanı Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

BAZI ALANLAR TPAO'YA MÜNFERİT YATIRIM YERİ OLARAK TAHSİS EDİLDİ

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Endüstri Bölgesi'nin sınırları değiştirilerek bazı alanlar TPAO'ya münferit yatırım yeri olarak tahsis edildi. Bu kapsamda TPAO tarafından Endüstri Bölgeleri Kanunu uyarınca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacak tutar, sabit yatırım tutarının binde biri olarak belirlendi.

CEVİZDALI KÖYÜ, SİİRT'İN ŞİRVAN İLÇESİNE BAĞLANDI

Bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile Bitlis'in merkez ilçesine bağlı Cevizdalı köyü, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlandı.

VAN'DAKİ ÇELEBİBAĞ FLAMİNGO ALANI HASSAS ALAN İLAN EDİLDİ

Ardahan-Posof Yaban Hayatı Geliştirme Sahası sınırlarının da Kara Avcılığı Kanunu gereğince değiştirilmesine karar verildi. Van'da bulunan Çelebibağ Flamingo Alanı kesin korunacak hassas alan ilan edildi, Filyos Endüstri Bölgesi'ndeki bazı alanlar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) münferit yatırım yeri olarak tahsis edildi.

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis, Şirvan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Bitlis'in Cevizdalı köyü, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlandı - Son Dakika


Mutfaktaki bir yıllık yangın: Bir yıl önce kaça doyuyorduk, şimdi durum ne? Mutfaktaki bir yıllık yangın: Bir yıl önce kaça doyuyorduk, şimdi durum ne?         
08:39
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29
Cübbeli Ahmet Hoca: Millet parada zarar ederse "Kuran bizi batırdı" der Cübbeli Ahmet Hoca: Millet parada zarar ederse "Kuran bizi batırdı" der         
08:24
Kazakistan'da protestocular Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalıştı, bazı bölgelerde OHAL ilan edildi Kazakistan'da protestocular Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalıştı, bazı bölgelerde OHAL ilan edildi         
20:42
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Kuzey Kore lideri Kim'i çıldırtan duvar yazısı! Kuzey Kore lideri Kim'i çıldırtan duvar yazısı!         
16:41
Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular         
15:56
Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne? Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne?         
15:55
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48
Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı         
12:34
Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş         
12:31
Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız         
11:31
Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi         
11:21

Son Dakika Haberleri
08:38 Mutfaktaki bir yıllık yangın: Bir yıl önce kaça doyuyorduk, şimdi durum ne?
08:36 Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı?
08:32 Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi
08:31 AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak
08:29 Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı
08:26 Elektrik faturalarında dikkat çeken araştırma! Abonelerin yüzde 60'ı 150 kilovatsaatin altında
08:24 Cübbeli Ahmet Hoca: Millet parada zarar ederse "Kuran bizi batırdı" der
08:16 Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve fırtına uyarısı!
08:13 Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 6 Ocak döviz kuru
08:00 Erdoğan ve Bahçeli'nin masasındaki 4 kritik başlık!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 08:48:26. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Bitlis'in Cevizdalı köyü, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement