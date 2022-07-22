CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İMZALARLA BİRLİKTE DÜNYAYA MÜJDEYİ VERECEĞİZ (1) - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İMZALARLA BİRLİKTE DÜNYAYA MÜJDEYİ VERECEĞİZ (1)

22.07.2022 14:54
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İMZALARLA BİRLİKTE DÜNYAYA MÜJDEYİ VERECEĞİZ (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Tarım koridoruyla alakalı hububat meselesiyle alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Tarım koridoruyla alakalı hububat meselesiyle alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz" dedi.

Erdoğan, Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenen  41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan tören öncesi cuma namazını da Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Erdoğan,. "Dünyamız salgınla başlayıp savaşta süren enerji ve gıda kriziyle tırmanan, iklim değişikliği gibi tehditlerle dallanıp budaklanan bir dönemden geçiyor. Türkiye sıkıntılı bu dönemin her aşamasında kendi vatandaşlarını en iyi şekilde korudu.  Bununla kalmayıp yeni küresel yönetim ve ekonomi sisteminin lider ülkeleri arasında yer almayı hedefimize doğru adım adım ilerlemeli sürdürüyoruz. Kardeşlerim elbette yaşanan her sıkıntının üstesinden gelirken ödediğimiz bedeller de var. Mesela salgın dönemini yüz bine yaklaşan kayıpla ama insanlarımıza dünyanın en üst standartlı sağlık hizmetini vererek geride bıraktık"  dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna- Rusya savaşı, küresel emtia fiyatlarındaki aşırı yükseliş sebebiyle enflasyonda beklenmedik bir dalgalanmaya yol açarken stratejik konumumuz güçlendi. Küresel üretim ve tedarik sistemlerinde yaşanan tıkanıklıklar Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat  ve cari fazlayla büyüme üzerine kurulu ekonomi programının doğruluğunu teyit etti. Kardeşlerim biraz sonra Dolmabahçe'deki Başkanlık Köşkü'nde İnşallah Birleşmiş Milletler genel sekreterinin de katılımıyla Rusya, Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla birlikte tarım koridoruyla alakalı hububat meselesiyle alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz" diye konuştu.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İMZALARLA BİRLİKTE DÜNYAYA MÜJDEYİ VERECEĞİZ (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İMZALARLA BİRLİKTE DÜNYAYA MÜJDEYİ VERECEĞİZ (1) - Son Dakika
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