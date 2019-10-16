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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile KGY'ye onay

1 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir Basın Konseyinin'de aralarında ve üyesi olduğu Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK)'nin kuruluşunu onayladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile KGY'ye onay, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir Basın Konseyinin'de aralarında ve üyesi olduğu Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK)'nin kuruluşunu onayladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda; "Merkezi Ankara ilinde olmak ve uluslararası faaliyette bulunmak üzere Küresel Gazeteciler Konseyi Birliği'nin kurulmasına, 3335 sayılı Uluslararası nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanunun 1'inci maddesi gereğince izin verilmiştir"denildi.


KGK Başkanı Mehmet Ali Dim ise statü gereğince önümüzdeki hafta Kurucular Kurulu'nu toplantıya çağırarak yeni yol haritasının belirleneceğini söyledi. - KIRŞEHİR

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kırşehir, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:11 Kaynak: İHA
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