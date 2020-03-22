Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla, Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla, Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla, Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla, Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler konulu genelge Resim Gazetede yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla, Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla, Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler konulu genelge Resim Gazetede yayımlandı

Recep Tayyip Erdoğan, Gazeteler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:34 Kaynak: AA

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