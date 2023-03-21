Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı! Depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borçları sıfırlandı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı! Depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borçları sıfırlandı

21.03.2023 16:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları sıfırlandı. Silinen fatura borçlarına yönelik dava ve icra takiplerinin de kaldırıldığı belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile konutu veya iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı hale gelen depremzedelerin 6 Şubat'a kadar olan elektrik ve doğalgaz borçları silindi.

DAVA VE ŞCRA TAKİPLERİ DE KALDIRILDI

Depremzedelerin 6 Şubat'a kadar olan fatura borçlarının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan karşılanmasına karar verildi. Depremzedelerin yine 6 Şubat'a kadar olan elektrik ve doğalgaz borçlarından kaynaklı dava ve icra takipleri de kaldırıldı.

YENİ FATURALARIN ÖDEMELERİ ERTELENDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'nın tamamıyla Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde elektrik ve doğalgaz abonelerinin 6 Şubat'tan sonraki faturalarının ödemesi, 31 Mayıs'a kadar ertelendi. Bu faturalar Haziran ayından itibaren gecikme zammı olmaksızın 6 ayda eşit taksitlerle ödenecek.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Baris Cihan: diyarbakırda evimizi depremzede akrabalara açtık 20 gün dogal gaz yaktık 40. gün fatura geldi 3.500 tl adaletmi bu allah aşkına ne yaktıkta bu kadar fazla geldi sizleri biz gönderceğiz YAKINDIR O GÜN Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
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