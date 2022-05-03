Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "1 milyon Suriyeliyi göndereceğiz" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Geri kalanını iki yılda biz yollayacağız - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de inşa edilen briket evlerin anahtar teslim töreninde video mesaj göndererek, "Güvenli bölgelere 500 bin Suriyeli dönüş yaptı. 1 milyon Suriyeli kardeşimizin dönüşünü sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz" açıklamalarında bulunmuştu.

"HALA SINIRDAN AKIN AKIN GELİYORLAR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt vererek, "Erdoğan bırak bu hikayeleri, hala sınırdan akın akın kaçaklar geliyor" dedi.

"ZATEN BİZ GERİSİNİ İKİ YILDA GÖNDERECEĞİZ"

Devam eden açıklamalarında ise Kılıçdaroğlu, "Güvenlik güçlerini teyakkuza geçir ve sınırdan tek bir kaçağın geçmesine izin verme. Zaten biz gerisini iki yılda göndereceğiz, senin yalandan projelerine hepimizin karnı tok." ifadelerini kullandı.