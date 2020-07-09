Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz programı belli oldu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz programı belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz programı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan 15 Temmuz Anıtına çiçek bırakılması ile başlayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz programı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan 15 Temmuz Anıtına çiçek bırakılması ile başlayacak.
TBMM'de düzenlenecek 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programına da katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra şehit ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da saat 21.00'de Millete Sesleniş konuşmasını gerçekleştirecek.
(Derya Yetim/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:22 Kaynak: İHA
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