Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020 yılını 'Patara yılı' ilan etmesi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020 yılını 'Patara yılı' ilan etmesi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılının "Patara" yılı olarak ilan etmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirten Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Patara, Likya dönemine başkentlik yapmış bir liman şehri. Doğası, plajları, tarihi dokusu itibariyle öne çıkan yerleşim birimimiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020 yılını 'Patara yılı' ilan etmesi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılının "Patara" yılı olarak ilan etmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirten Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Patara, Likya dönemine başkentlik yapmış bir liman şehri. Doğası, plajları, tarihi dokusu itibariyle öne çıkan yerleşim birimimiz. Ben inanıyorum ki, Antalya, Kaş, Patara bu vesileyle turizm anlamında öne çıkacak" dedi.


AK Parti Grup toplantısında konuşan Erdoğan, "Konuşmamı turizm açısından bir müjde ile tamamlamak istiyorum. 2020 yılını Patara yılı ilan ettik" dedi.


Bu yılın Patara yılı ilan edilmesinin Antalya ve Kaş için önemli olduğunu belirten Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Turizm de tanıtılmamızda, ilçemizin daha iyi noktaya gelmesinde, tanınırlık anlamında çok önemli bir gelişme. Patara, Likya dönemine başkentlik yapmış bir liman şehri. Doğası, plajları, tarihi dokusu itibariyle öne çıkan yerleşim birimimiz. Ben inanıyorum ki, Antalya, Kaş, Patara bu vesileyle turizm anlamında öne çıkacak, bölgemizin her yönüyle daha iyi sergilenmesine vesile olacağını düşünüyorum. Cumhurbaşkanımıza destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.


Patara hakkında


Patara antik kenti Antalya - Fethiye arasında, Ksanthos vadisinin güneybatı ucunda deniz kıyısında yer alır. Apollon'un doğduğu yer ve Apollon kehanet merkezi olarak bilinen Patara, Lykia'nın en önemli ve en eski kentlerindendir.


Patara'nın tarihsel varlığına ilişkin ilk verileri Apollon kehanetiyle ilgili olarak tarihçiler Herodotos ve Hekataios'tan öğrenmekteyiz. Pers komutanı Harpagos yönetiminde ordunun İ.Ö. 540 yıllarındaki Lykia seferini anlatan ilk bilgiler Herodotos'a aittir.


Önceleri kent hakkında 6. yüzyıl öncesi hakkında yeterli tarihsel ve arkeolojik bilgi bulunmamaktayken, 1988 yılından beri kesintisiz yürütülen Patara kazılarında, Tepecik'te Tunç Çağı buluntularıyla bir arada ele geçen Protogeometrik çömlek parçaları, İ.Ö. 11. ve 10. yüzyıla tarihlenerek daha erken dönemler hakkında bilgi sahibi olmamız sağlanmıştır. Ayrıca Tepecik Sarnıcı içinden çıkan iki adet terrakotta heykelciğin Geç Tunç Çağ ya da Erken Demir Çağ içlerinden olması da sürekli bir yerleşimin izlerini işaret etmektedir.


Patara'nın en önemli yapılarından biriside Erken Roma Dönemi'nde yapılan Yol Kılavuz Anıtı'dır (Miliarium Lyciae). Bunun yanı sıra Patara Nekropolü ve mezar mimarisi kentin önemine koşut olacak denli çeşitli ve zengindir. Klasik bir Lykia kentine göre az sayıda da olsa, erken dönemi simgeleyen mezar bulunmaktadır. Buna karşın özellikle Hellenistik ve Roma Dönemi'ne ait çok sayıda farklı mezar mimarisi de Patara'ya özgüdür. Faklı tipte anıt mezarları yansıtan yapılar genelde limanın çevresinde yer almaktadır. Kentin mimarisine genel olarak bakıldığında da hem dönemsel hem de mimari açıdan oldukça geniş ve gelişmiş bir düzeyde olduğu görülmektedir. - ANTALYA

Mutlu Ulutaş, Likya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:12 Kaynak: İHA
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