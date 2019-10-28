Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
9 dakika önce
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 03:39 Kaynak: AA
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı
Beştepe'de ilk kez Cumhuriyet Bayramı'nda resepsiyon yerine kabul töreni düzenlenecek Saadet Partisi, ABD Başkanı Trump'a mektup gönderdi: Siz tarihi bile olmayan bir devletsiniz Cumhuriyet Bayramı nedeniyle metro seferleri uzatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı