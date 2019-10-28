Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

9 dakika önce

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 03:39 Kaynak: AA
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