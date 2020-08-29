Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajında Doğu Akdeniz vurgusu dikkat çekti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, son dönemde Yunanistan'la gerilimin arttığı Doğu Akdeniz konusuna vurgu yapan Erdoğan, "Doğu Akdeniz'den ülkemizi dışlamaya çalışanlarla, bir asır önce vatanımızı işgale yeltenenlerin aynı müstevliler olması tesadüf değildir" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZ, MAVİ VATAN'DAKİ SEVR HEVESLERİNİ BOŞA ÇIKARACAKTIR"

"30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir" diyen Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimiz nasıl yokluk ve imkansızlığa rağmen kurtuluş mücadelesini zafere taşımışsa, bugün de Mavi Vatan'daki Sevr heveslerini ve hamlelerini boşa çıkarmakta asla tereddüt göstermeyecek"