Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Pence'i kabulü sona erdi.
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Pence'i kabulü sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Pence'i kabulü sona erdi.

18 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Pence'i kabulü sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Pence'i kabulü sona erdi., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Pence'i kabulü sona erdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:26 Kaynak: AA
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