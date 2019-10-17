Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Pence'i kabulü sona erdi.
18 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Pence'i kabulü sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:26 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Pence'i kabulü sona erdi.
CHP'li Öztrak: Türkiye böyle bir küstahlığı hiçbir zaman kabul etmemiştir Erdoğan'ın Pence'i karşıladığı anların görüntüsü yayınlandı Nusaybin'de 4 farklı noktaya havanlı saldırı: 1 asker hafif yaralı TOKİ'nin yüzde 22'lik indirim kampanyası 18 Ekim'de sona eriyor