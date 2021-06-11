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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ile görüşeceği 9 konu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ile görüşeceği 9 konu

11.06.2021 09:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak adına Belçika'ya gidecek. Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile yapacağı ilk yeni dönem görüşmesinde 9 kritik konu ele alınacağı belirtildi. Yüz yüze yapılacak ilk görüşmede, FETÖ ile mücadelede somut adım ve PKK/YPG'ye verilen desteğin kesilmesi talep edilecek. F-35'ler ve S-400 meselesi ile Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ ve 100 milyar dolarlık ticaret hedefi de gündemde olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü NATO Liderler Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek. Erdoğan, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla yapacağı ikili görüşmelerde en kritik buluşmasını 14 Haziran'da ABD Başkanı Biden ile yapacak.

YENİ DÖNEM KONUŞULACAK

Tüm gözlerin çevrileceği görüşmede Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönemin yol haritası etraflıca ele alınacak. Başta iki ülke arasındaki ilişkiler olmak üzere bölgesel meseleler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. İki ülke arasında 9 kritik başlığın gündeme geleceği görüşmede işbirliği imkânlarının geliştirilmesi için atılacak adımlar ve Türkiye'nin hassasiyetleri dile getirilecek. Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönemin habercisi sayılan zirve, bu bakımdan milat kabul ediliyor.

PKK VE FETÖ KIRMIZI ÇİZGİ

Hürriyet'in haberine göre; Erdoğan, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve Suriye'de PKK- YPG terör örgütüne verilen destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının, Türk-Amerikan ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması için önem taşıdığını ABD'li mevkidaşına yüz yüze iletecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ve PKK/PYD terör örgütünün Türkiye'nin ulusal güvenliğine doğrudan tehdit oluşturan yapılar olduğuna dikkat çekecek.

Görüşmede Biden yönetiminin müttefiklik ilişkileri doğrultusunda bu konularda Türkiye'yi tatmin edecek somut adımlar atması talep edilecek. Erdoğan ile Biden görüşmesinde en kritik konu başlığını, bir süredir gündemden düşmeyen S-400 meselesi oluşturacak.

MASADAKİ DİĞER BAŞLIKLAR

  • Brüksel'deki görüşmede sık sık vurgulandığı gibi S-400'lerin NATO'nun güvenlik sistemini tehlikeye atacak bir boyutu olmadığı belirtilecek.
  • Türkiye'nin F-35 programından çıkartılmasının ve yaptırımların haksız olduğu, müttefiklik ruhuna uygun olmadığı dile getirilecek.
  • Erdoğan ile Biden görüşmesinde ayrıca; Suriye meselesi bağlamında İdlib'te yaşananlar, mülteci sorunu, Libya'daki gelişmeler, Doğu Akdeniz meselesi, Dağlık Karabağ'daki son durum da ana hatlarıyla ele alınacak.
  • İki liderin görüşmesinde Türkiye ile ABD arasında 100 milyar dolarlık ticaret hedefi konusunda atılabilecek adımlar, karşılıklı yatırımlar ve işbirliği olanakları da masada olacak.

LİDERLERLE İKİLİ GÖRÜŞME

Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesinde, Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis ile de ikili görüşmeler yapması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ile görüşeceği 9 konu

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ile görüşeceği 9 konu - Son Dakika


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