Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump'a Türkiye'nin ulusal güvenliğinin gereklerini yerine...
7 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump'a Türkiye'nin ulusal güvenliğinin gereklerini yerine getirme kararlılığını dile getirdiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:13 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump'a Türkiye
'nin ulusal güvenliğinin gereklerini yerine getirme kararlılığını dile getirdiği bildirildi.
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