Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump'a Türkiye'nin ulusal güvenliğinin gereklerini yerine...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump'a Türkiye'nin ulusal güvenliğinin gereklerini yerine...

7 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump'a Türkiye'nin ulusal güvenliğinin gereklerini yerine getirme kararlılığını dile getirdiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump'a Türkiye'nin ulusal güvenliğinin gereklerini yerine..., System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump'a Türkiye'nin ulusal güvenliğinin gereklerini yerine getirme kararlılığını dile getirdiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:13 Kaynak: AA
Türkiye, Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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