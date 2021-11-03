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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'yle ilgili sözlerine Doğu Perinçek'ten tepki: Hayretle karşıladım, çok yanlış - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'yle ilgili sözlerine Doğu Perinçek'ten tepki: Hayretle karşıladım, çok yanlış

03.11.2021 00:29

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Erdoğan'ın, Roma dönüşü gazetecilere, "Libya'da, Doğu Akdeniz'de Amerika'yla iş birliğimizi güçlendireceğiz" sözlerine tepki gösterdi. Perinçek, "O sözleri hayretle karşıladım, bu çok yanlış. Doğu Akdeniz'de hangi iş birliğini güçlendireceğiz? Amerika açıkça Yunanistan'ın yanında" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 1 Kasım Pazartesi günü TVNET Kanalı'nda "Net Bakış" programında Serhat İbrahimoğlu'nun konuğu oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Perinçek, Cumhurbaşkanının Recep Tayyip Erdoğan'ın, Roma dönüşü gazetecilere, " Libya'da, Doğu Akdeniz'de Amerika'yla iş birliğimizi güçlendireceğiz." demesini eleştirdi. Perinçek, "Türkiye 2014-2015 yıllarından bu yana Amerika'yla sorunlarını silahla çözüyor. Bu en büyük gerçeğidir Türkiye'nin. Sayın Cumhurbaşkanının Roma dönüşü gazetecilere, 'Libya'da, Doğu Akdeniz'de Amerika'yla iş birliğimizi güçlendireceğiz.' demesini hayretle karşıladım, bu çok yanlış. Doğu Akdeniz'de hangi iş birliğini güçlendireceğiz? Amerika açıkça Yunanistan'ın yanında. Karadeniz'den Akdeniz'den Türkiye'yi kuşatan bir Amerika var. Namluların hepsi Türkiye'ye dönük. Dedeağaç'a bu kadar ciddi bir yığınak yapılıyorsa o silahlar patlar. O silahlar oraya yığılacak ve patlamadan orada paslanacak, böyle bir ihtimal yok." dedi.

"HANGİ İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ?"

Erdoğan'ın sözlerini eleştiren Perinçek, "Doğu Akdeniz'de hangi iş birliğini güçlendireceğiz? Amerika açıkça Yunanistan'ın yanında. Dedeağaç'tan başlıyor, Selanik, Larisa, Filipovic, Girit'in kuzeyi, Kıbrıs'ın güneyi, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi yukarıda Gürcistan, öbür tarafta Ukrayna, Karadeniz'den Akdeniz'den Türkiye'yi kuşatan bir Amerika var. Namluların hepsi Türkiye'ye dönük. Amerika'nın başı belada, Yunanistan'la, Afganistan'la baş edemeyen bir Amerika var. Rusya'yla, Çin'le dünyanın çok büyük güçleriyle karşı karşıya olan, bölgemizde de yenilen ve tasını tarağını toplayıp gitmeyi tartışan bir Amerika var. Türkiye bu dengeleri çok iyi kullanarak buradan çıkabilir. Amerika'nın karşısında boyun eğmek için hiç bir neden yok ve Türkiye İkinci İstiklal Savaşı'ndan da büyük zaferle çıkacak o gözüküyor. Ama o zaferin maliyetlerinin düşük olması hükümetimizin kararlılığına bağlı. Ben bugünkü bocalayan politikayı çok yanlış görüyorum." ifadelerini kullandı.

"BİDEN İLE 1 SAAT 10 DAKİKA GÖRÜLMESİ TÜRKİYE'NİN BAŞARI ÖLÇÜTÜ MÜ?"

Erdoğan-Biden görüşmesinin 1 saat 10 dakika olması ile övünülmesinin yanlış olduğunu söyleyen Doğu Perinçek, "Çok ayıplıyorum bununla övünen bir yönetimi, hükümeti. Böyle bir kamuoyunu da ayıplıyorum. Yani Biden bizle 1 saat 10 dakika görüşmüş bu mu Türkiye'nin başarı ölçüsü. Türk Milletinde kendi tarihiyle, bugünkü gücüyle bağdaşmayan, bir takım aşağılık duyguları yaratan söylemler bunları. 'Türk, Öğün, Çalış, Güven' diyoruz biz, o özgüveni yok eden ve eziklik yaratan ve bir liderde olmaması gereken bir söylem. Burada Fatih Sultan Mehmet gibi ya da Alparslan gibi ama en önemlisi yakın tarihte Atatürk'ler gibi, Birinci Dünya Savaşının kahramanları gibi davranarak Türkiye buradan çıkar. Onun için ben protesto ediyorum bu 1 saat 10 dakika ile övünme olayını, ben bunun Türkiye'de kamuoyu yapılmasını, gazetelerin bununla iftihar etmelerini, hükümetinde bununla övünmesini çok ayıplıyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'yle ilgili sözlerine Doğu Perinçek'ten tepki: Hayretle karşıladım, çok yanlış

Amerika Birleşik Devletleri, Doğu Perinçek, Yunanistan, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'yle ilgili sözlerine Doğu Perinçek'ten tepki: Hayretle karşıladım, çok yanlış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'yle ilgili sözlerine Doğu Perinçek'ten tepki: Hayretle karşıladım, çok yanlış - Son Dakika
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