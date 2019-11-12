Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında kalacağı Willard Otel'in bulunduğu sokakta geniş...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında kalacağı Willard Otel'in bulunduğu sokakta geniş... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında kalacağı Willard Otel'in bulunduğu sokakta geniş...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında kalacağı Willard Otel'in bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri alındıWASHİNGTON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında kalacağı Willard Otel'in bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında kalacağı Willard Otel'in bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri alındı

WASHİNGTON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında kalacağı Willard Otel'in bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri alındı. Otelin bulunduğu sokak trafiğe kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında kalacağı Willard Otel'in bulunduğu sokakta geniş...

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Washington'a indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş istifa etti Erdoğan'la konuşması olay olan Barış Saylak, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 05:24:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında kalacağı Willard Otel'in bulunduğu sokakta geniş...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]