Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında kalacağı Willard Otel'in bulunduğu sokakta geniş... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında kalacağı Willard Otel'in bulunduğu sokakta geniş...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında kalacağı Willard Otel'in bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri alındıWASHİNGTON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında kalacağı Willard Otel'in bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri alındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:51 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında kalacağı Willard Otel'in bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri alındı
WASHİNGTON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında kalacağı Willard Otel'in bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri alındı. Otelin bulunduğu sokak trafiğe kapatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Washington'a indi Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş istifa etti Erdoğan'la konuşması olay olan Barış Saylak, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı