Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında kalacağı Willard Otel'in bulunduğu sokakta geniş... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında kalacağı Willard Otel'in bulunduğu sokakta geniş...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında kalacağı Willard Otel'in bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri alındıWASHİNGTON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında kalacağı Willard Otel'in bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:51 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında kalacağı Willard Otel'in bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri alındı
WASHİNGTON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında kalacağı Willard Otel'in bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri alındı. Otelin bulunduğu sokak trafiğe kapatıldı
Heyetler arası görüşmede MHP'li İsmail Faruk Aksu da yer aldı Son dakika: Trump'tan F-35 açıklaması: Erdoğan ve senatörlerle konuşuyoruz, halledeceğimizi umuyorum Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır Ermenistan, Yunanistan ve PKK! Beyaz Saray önünde Türkiye karşıtı gösteri düzenlendi