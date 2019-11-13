Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında kalacağı Willard Otel'in bulunduğu sokakta geniş...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında kalacağı Willard Otel'in bulunduğu sokakta geniş... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında kalacağı Willard Otel'in bulunduğu sokakta geniş...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında kalacağı Willard Otel'in bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri alındıWASHİNGTON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında kalacağı Willard Otel'in bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında kalacağı Willard Otel'in bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri alındı

WASHİNGTON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında kalacağı Willard Otel'in bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri alındı. Otelin bulunduğu sokak trafiğe kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında kalacağı Willard Otel'in bulunduğu sokakta geniş...

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:51 Kaynak: İHA
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