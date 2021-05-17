Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı çiftçinin beklentisinin üzerinde gerçekleşti

Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan hububat alım fiyatlarının hem çiftçi hem sanayici hem de tüccar tarafından olumlu karşılandığını belirtti.

Taşpınar, hububat alım fiyatlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Hububat alım fiyatlarının hasat başlamadan açıklanmasının üreticinin mağduriyet yaşamaması açısından büyük önem taşıdığına işaret eden Taşpınar, "Fiyatın hasat öncesinde açıklanması çok olumlu ve doğru bir karar" dedi.

Taşpınar, hububat fiyatlarının geçen yıl çiftçinin beklentisinin üstünde belirlendiğini anımsatarak fiyatın bu yıl da yine çiftçinin beklentisinin üzerinde açıkladığını söyledi. Bazı üretici örgütlerinin ton başına 2 bin 200 lira alım fiyatı talep ettiğine işaret eden Taşpınar, bugün açıklanan ton başına 2 bin 250 liralık fiyatın da bu talebin üzerinde olduğunu belirtti.

Açıklanan ton başına 2 bin 250 liralık fiyatın, gayet makul olduğuna işaret eden Taşpınar, "Çiftçi, sanayici ve tüccarın yüzde 80-90'ı fiyatın bu civarda olmasını talep ediyordu. Bana göre tüm kesimlerin istediği fiyat gerçekleşti. Ulusal Hububat Konseyi içinde hem çiftçi, hem sanayici hem de tüccar var. Ortak beklenti bu şekildeydi. Bence bu fiyatla orta yol bulunmuş oldu. Hem çiftçi hem sanayici hem de tüccarın beklentisine uygun fiyat açıklandı. Bu çok doğru bir fiyat oldu." diye konuştu.

Taşpınar, açıklanan fiyatın dünyadaki piyasa fiyatlarına da uygun olduğunu, hububat alım fiyatlarında, dünya fiyatları yanında, enflasyon ve girdi maliyetlerinin de dikkate alındığını söyledi.

"Ürün desteğinin artırılması da fayda sağlar"

Kuraklıktan zarar gören çiftçilerin Tarım Kredi ve Ziraat Bankasına olan borçlarının ertelenmesinin de olumlu olacağına dikkati çeken Taşpınar, "Üretim alanlarının azalmaması ve hububatın diğer ürünlerle daha iyi rekabet edebilmesi için kilogram başına 10 kuruş olarak verilen tarımsal desteğin, 20 kuruşa çıkarılması da önemli fayda sağlayacaktır. Bu desteğin artması, kuraklığın ve salgının yaşandığı bu yılda üreticiye önemli katkı olacaktır." diye konuştu.