CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI SANCAKTEPE'DEKİ HASTANENİN YAPIMINA BAŞLANDI - Son Dakika

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI SANCAKTEPE'DEKİ HASTANENİN YAPIMINA BAŞLANDI
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI SANCAKTEPE'DEKİ HASTANENİN YAPIMINA BAŞLANDI (Ek görüntü)
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI SANCAKTEPE'DEKİ HASTANENİN YAPIMINA BAŞLANDI (Ek görüntü)
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:41 Kaynak: DHA
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