Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından İstanbul Havalimanı'nda bulunan 3 pistten aynı... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından İstanbul Havalimanı'nda bulunan 3 pistten aynı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından İstanbul Havalimanı'nda bulunan 3 pistten aynı anda uçaklar havalandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından İstanbul Havalimanı'nda bulunan 3 pistten aynı anda uçaklar havalandı. Pilotlar uçuş öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telsiz üzerinden görüştü. - İSTANBUL
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15.06.2020 00:07:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından İstanbul Havalimanı'nda bulunan 3 pistten aynı... - Son Dakika