Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, Kütahya'da sevinçle karşılandı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih Sondaj gemisinin Tuna-1'de başladığı çalışmada, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiği müjdesi, Kütahya'da sevinçle karşılandı. Açıklamayı televizyon ve telefonlarından takip eden vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği müjdeyi, Kütahya'daki vatandaşlar televizyon ve telefonlarından büyük bir heyecanla takip etti.