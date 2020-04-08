Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası ünlü firmadan flaş karar... İpekyol fabrikayı evlere... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası ünlü firmadan flaş karar... İpekyol fabrikayı evlere... - Son Dakika Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası ünlü firmadan flaş karar... İpekyol fabrikayı evlere...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası ünlü firmadan flaş karar... İpekyol fabrikayı evlere taşıdı Edirne'de kurulu bulunan ve Türkiye'nin önde gelen giyim markalarından İpekyol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara ücretsiz maske dağıtacağını açıklamasının...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası ünlü firmadan flaş karar... İpekyol fabrikayı evlere taşıdı

EDİRNE - Edirne'de kurulu bulunan ve Türkiye'nin önde gelen giyim markalarından İpekyol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara ücretsiz maske dağıtacağını açıklamasının ardından, çalışanlarının evini fabrikaya çevirip milyonlarca maske üretimine başladı.

Fabrikayı çalışanın evine taşıdı

Kısa bir süre önce çalışanlarını sağlık güvenliği için ücretli izne çıkaran İpekyol fabrika yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın para ile maske satışının yasak olduğunu belirterek, "Devlet olarak halkımıza biz tüm maskeleri ücretsiz ulaştıracağız." açıklamasının ardından karar alarak maske ihtiyacını karşılamak ve maske üretimine katkılarını büyütmek için çalışanlarının evine fabrikadaki makineleri taşıyıp kısa sürede maske üretime başladı.

Üretilen maskeler teslim edilmeye başlandı

Fabrikadaki makinelerin evlerine taşınmasının ardından hemen 55 bin maske üreten işçiler, üretilen 40 bin maskeyi fabrika yönetiminin aracılığıyla sağlık çalışanlarına verilmek üzere Edirne Valiliği'ne, 15 bin maskeyi de Mardin Derik Kaymakamlığına teslim etti.

Hedef ayda 5 milyon maske üretmek

İlk etapta ayda 1.5 milyon maske üretimi gerçekleştirmeyi planladıklarını söyleyen fabrika işçileri, ilerleyen dönemde ayda 5 milyon maske üretip Sağlık Bakanlığına bağışlayacaklarını ifade ederek, yaşanan zor günlerin atlatılması için İpekyol ailesi olarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya odaklandıklarını vurguladılar.

Sağlık Müdürlüğünün belirlediği kıyafetlerle çalışıyorlar

Sağlık Müdürlüğünün belirlediği koşullarda, maske, tulum ve eldiven gibi koruyucu ürünler kullanarak evlerinde cerrahi maske üreten işçilerden bazıları olan, Songül Dağlı, Canan Pekgökçen ve Yasemin Yıldırım "Devletimizin ve milletimizin yanında olmak adına böyle bir çalışma gerçekleştirmek hem bizler hem de fabrikamız için gurur verici. İnşallah bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Var gücümüzle üretimimizi devam edeceğiz" açıklamasında bulundular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası ünlü firmadan flaş karar... İpekyol fabrikayı evlere...

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:38 Kaynak: İHA

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