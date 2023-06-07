Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından gözler Asgari Ücret Komisyonu'nda - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından gözler Asgari Ücret Komisyonu'nda

07.06.2023 09:51

Seçimler sonrası gözler temmuz ayında açıklanacak asgari ücret zammına çevrilirken, dün yeni kabinenin ilk toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan "Asgari ücret tespit komisyonumuz da çalışmalarına başlıyor" açıklamasıyla beklentileri yeniden yükseltti.

14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası milyonlarca çalışan gözünü asgari ücrete yapılacak zamma çevirdi. Seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm çalışanların refah seviyesini yükseltecek yeni düzenlemeler yapacaklarını belirterek temmuz ayı için hazırlıkları olduğunu söylemişti.

"TEMMUZ AYI İÇİN HAZIRLIKLARIMIZ VAR"

Erdoğan, söz konusu açıklamalarında "Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı için bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bilhassa memurlarımız müsterih olsunlar. Onların haklarını teslim etmek ayrıca bizim boynumuzun borcudur" ifadelerine yer vermişti.

"ASGARİ ÜCRET KOMİSYONUMUZ ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR"

Oluşturulan yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısını dün gerçekleştirirken, görüşme sonrası basın açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete de zam sinyali verdi. Erdoğan, "Asgari ücret tespit komisyonumuz da çalışmalarına başlıyor" ifadelerini kullandı.

KOMİSYON, BAYRAMDAN SONRA TOPLANACAK

Asgari ücrete yapılacak zam, bakanlık yetkileri ile işçi ve işveren temsilcilerinin katıldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı toplantılar sonrasında belirleniyor. Komisyon, Kurban Bayramı'nın hemen ardından toplanacak.

ASGARİ ÜCRETİN 11 BİNE YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Hükümet temsilcileri, seçim öncesinde yaptığı açıklamalarda temmuz ayında yapılacak zamla asgari ücretin 500 dolar seviyesine ulaşacağını söylemişti. 500 dolar, bugünkü kurlar 11 bin 367 liraya denk geliyor. Kulislerde dolaşan bilgilere göre de Temmuz ayında zamla birlikte asgari ücretin net 11 bin 58 liraya yükselmesi bekleniyor.

TÜRK-İŞ'İN HEDEFİ EN AZ 13 BİN 400 TL

Öte yandan Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Türk-İş'in asgari ücret hedefinin en az 13 bin 400 TL olduğu konuşuluyor.

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Asgari ücret Ocak 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.

YORUMLAR (1)
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Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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