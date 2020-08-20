Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi taşkömürünün başkentinde doğalgaz heyecanı

ZONGULDAK - Zonguldak açıklarında doğalgaz rezervi bulunduğu iddiası büyük heyecan uyandırdı. 191 yıl önce taşkömürünün bulunmasıyla emeğin başkenti olan Zonguldak bu kez de doğalgaz heyecanı yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Ağustos 2020 günü açıklayacağı müjde öncesi Zonguldak ismi kamuyounda geniş yankı buldu. Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi 'Fatih' Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj faaliyetleri geçen 30 Haziran günü Zonguldak'a gelmiş buradan da Ereğli açıklarında bulunan 'Tuna-1' alanında 15 Temmuz itibariyle sondaj faaliyetlerine başlamıştı.

Fatih Sondaj Gemisi'nin bölgede doğalgaz rezervi bulduğu yönündeki iddialar üzerine Zonguldak ismi kamuoyunda sıkça konuşulmaya başlandı. 191 yıl önce taşkömürünün bulunmasıyla birlikte emeğin başkenti olan Zonguldak bu kez de doğalgaz heyecanı yaşıyor. Vatandaşlar, Zonguldak'ın 175 kilometre açığında bulunduğu iddia edilen doğalgaz rezervi ile dışa bağımlılığın azaltılacağı ümidini yaşadıklarını belirterek mutluluklarını paylaştılar.

Heyecanla Cuma günü açıklanacak olan müjdeyi bekleyen vatandaşlar, Zonguldak'ın enerji ihtiyacının karşılanmasıyla gündeme gelmesinin heyecan verici olduğunu açıkladılar. Öte yandan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da konunun sevindirici olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi:

"Karadeniz'de, Zonguldak'ın 175 km açığında doğalgaz rezervi bulunmuştur. Üretim ve ticarileşmesi seneler alacak olsa bile, %95 dışa bağımlı olduğumuz bu enerji kaynağında üretime geçilecek olması sevindiricidir." Tüm İşçi Emeklileri Derneği Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı ve emekli maden işçisi Mustafa Sarıoğlu Zonguldak açıklarında doğalgaz rezervinin sevindirici olacağını belirtti. Sarıoğlu, "Bir taraftan doğalgaz. Yeraltı maden ocaklarına da önem verilmesini istiyoruz. Neden Zonguldak göç ediyor. Yeteri kadar köylü değer görmediği için. Halkımız zor durumda kalıyor. Cumhurbaşkanımızın bize vereceği müjdeyi dört gözle bekliyoruz. Şimdiden Zonguldak için hayırlı olsun" dedi.

Kentte boyacılık yapan Erol Arat da "Hazine ve Maliye Bakanı bir açıklama yaptı. Ben zannetmiyorum doğalgazla alakalı bir şey olduğunu. Bence aşıyla alakalı bir açıklama yapacaklarını söylüyorum. veya ekonomiyle alakalı önemli bir açıklama yapabilir. Karadeniz bölgesinde doğalgaz bulunursa sevinçle karşılarız. Daha büyük bir şey bekliyorum" dedi.