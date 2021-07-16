Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor

16.07.2021 17:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor, System.String[]

15 Temmuz hain darbe girişiminin ses ve görsel efektlerle anlatıldığı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, 5 yıl önce yaşanan dehşeti gözler önüne seriyor.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ses ve görsel efektlerle anlatıldığı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, 5 yıl önce yaşanan dehşeti gözler önüne seriyor. Yaklaşık 66 bin metrekare alan üzerine kurulu müzede darbeler tarihi de anlatırlarken, Türklerin tarihte kurduğu 16 devletin sembollerinin yer aldığı levhalar da geçmişe ışık tutuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında inşa edilen 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, " Türkiye'de ve dünyada darbeler", "Bir mermi tehdidi", "Karanlığa atılmak", "En uzun gece", "İz bırakanlar", "Sela", "Şehitlere saygı" ve "Demokrasi nöbetleri" başlıkları altında yer altına inşa edilmiş 8 salondan oluşuyor.

Müzenin, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin başlamasından önlenmesine kadar giden süreçte yaşananların devasa bir video projeksiyon uygulamasıyla adım adım canlandırıldığı "en uzun gece" salonunda, ziyaretçiler tarihe tanıklık ediyor.

15 Temmuz'a direnen vatandaş, gazi ve şehit yakınlarının o gece yaşadıklarını özel bir prodüksiyonla paylaşıldığı müzede ziyaretçiler, sela koridorundan geçerek 251 şehidin hikayelerini dinleyecekleri bölüme ilerliyor.

Müzede, şehitler için yapılan prizma şeklindeki bölümlerde her şehidin biyografisi yer alıyor.

Müzenin cam kubbeli son bölümünde ise kökleriyle Türkiye'nin geçmişini, dal ve yapraklarıyla aydınlık geleceğini simgeleyen çınar ağacı bulunuyor. 23 metre boyundaki Türkiye'nin en büyük yapay ağacının altında 15 Temmuz'un ardından demokrasi nöbeti tutan vatandaşları temsil eden 90 adet silikon heykel yer alıyor.

Müzede, vadi olarak adlandırılan ve Ahlat Selçuklu mezar taşlarıyla başlayan 235 metrelik yol boyunca, Türkiye'nin önemli ve büyük yatırımları rölyeflerle anlatılıyor.

Beştepe'deki Şehitler Abidesi Anıtı'na uzanan vadide, Anadolu'daki Selçuklu yapılarında kullanılan çift başlı kartal simgesi ile Türklerin tarihte kurduğu 16 devletin sembollerinin yer aldığı levhalar bulunuyor.

Müzeyi ziyaret eden vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadıklarını belirtirken, görsellerle 15 Temmuz'da yaşananların gözler önüne serildiğini ifade etti.

(Hülya Keklik/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz, Türkiye, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika


Son Dakika

Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor 18:22 Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu 18:00 Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu Taksim Meydanı'nı bikinili pozlarıyla podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışları umursamadı 17:42 Taksim Meydanı'nı bikinili pozlarıyla podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışları umursamadı
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada 17:39 Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada Kan donduran cinayet! 17 yaşındaki koca, 16 yaşındaki karısını katletti 17:01 Kan donduran cinayet! 17 yaşındaki koca, 16 yaşındaki karısını katletti Beşiktaş, mutlu sona çok yakın! Alex Teixeira'yla 2 yıllık prensip anlaşmasına varıldı 16:58 Beşiktaş, mutlu sona çok yakın! Alex Teixeira'yla 2 yıllık prensip anlaşmasına varıldı
Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı 16:18 Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım 16:08 Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım

Son Dakika Haberleri
18:24 Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir
18:22 Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor
18:21 Fatih'te gaspçılara 3 milyon lirayı kaptırmayan 2 çalışana patronlarından 20 bin dolar ödül
17:53 Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi
17:37 Kulüpler Birliği tepki gösterdi: Futbolun problemlerinin yine futbolun paydaşları tarafından çözülmesi gerektiğine inanmaktayız
17:36 FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında dava açıldı
16:59 Oyuncu Melis Sabah'a büyük darbe! İş insanı sevgilisi 3 yıllık evli çıktı
16:57 Beşiktaş, mutlu sona çok yakın! Alex Teixeira'yla 2 yıllık prensip anlaşmasına varıldı
16:56 "Pucca" lakaplı fenomen ve yazar Pınar Karagöz tekrar gözaltına alındı
16:55 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam geldi! Normal ekmek 1.25 TL'ye satılacak
Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir         
18:24
Fatih'te gaspçılara 3 milyon lirayı kaptırmayan 2 çalışana patronlarından 20 bin dolar ödül Fatih'te gaspçılara 3 milyon lirayı kaptırmayan 2 çalışana patronlarından 20 bin dolar ödül         
18:21
Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi         
17:53
9 milyon euro'luk kokain evlerinin çatısına düştü! Uçaktan yanlışlıkla atıldığı düşünülüyor 9 milyon euro'luk kokain evlerinin çatısına düştü! Uçaktan yanlışlıkla atıldığı düşünülüyor         
17:40
Hatun'u pompalı tüfekle vuran eski sevgilisi: Barışsa öldürmeyecektim Hatun'u pompalı tüfekle vuran eski sevgilisi: Barışsa öldürmeyecektim         
17:13
Oyuncu Melis Sabah'a büyük darbe! İş insanı sevgilisi 3 yıllık evli çıktı Oyuncu Melis Sabah'a büyük darbe! İş insanı sevgilisi 3 yıllık evli çıktı         
16:59
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam geldi! Normal ekmek 1.25 TL'ye satılacak İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam geldi! Normal ekmek 1.25 TL'ye satılacak         
16:55
420 lira değerinde olan FIFA 22, sadece tek bir bilgisayara yüklenebilecek! 420 lira değerinde olan FIFA 22, sadece tek bir bilgisayara yüklenebilecek!         
16:11
Gedson Fernandes ve Kurzawa yavaş yavaş Galatasaray'a! Burak Elmas transferde son durumu paylaştı Gedson Fernandes ve Kurzawa yavaş yavaş Galatasaray'a! Burak Elmas transferde son durumu paylaştı         
16:01
Son Dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 4 ay sonra tekrar milletvekili oldu Son Dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 4 ay sonra tekrar milletvekili oldu         
15:57
Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı         
15:56
Bedelli askerlik ücreti yıl sonuna kadar 43 bin lira oldu Bedelli askerlik ücreti yıl sonuna kadar 43 bin lira oldu         
14:53
Evden kovulduğunu söyleyip, hüngür hüngür ağlayan adamın şizofren olduğu ortaya çıktı Evden kovulduğunu söyleyip, hüngür hüngür ağlayan adamın şizofren olduğu ortaya çıktı         
11:45
Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin         
11:28
Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu         
11:11
İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni         
10:58
Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti         
22:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 18:28:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement