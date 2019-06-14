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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı okuldu karne heyecanı

3 saat önce

Adıyaman'da evde eğitim alan öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan okulda düzenlenen törenle karnelerine kavuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı okuldu karne heyecanı, System.String[]
Adıyaman'da evde eğitim alan öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan okulda düzenlenen törenle karnelerine kavuştu.

Adıyaman'da, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında evlerinde eğitim alan öğrenciler, karnelerini ise yaklaşık 3 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Hasan Taşar İmam-Hatip Ortaokulu salonunda düzenlenen törenle aldı.

Engellerinden dolayı okula gidemeyip evlerinde eğitim alan 21 engelli, düzenlenen törenle karne sevincini yaşadı. Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, milli eğitim müdür yardımcıları ve milli eğitim şube müdürleri, öğretmen ve öğrenci velileri de katıldı. Engelli öğrencilerin aileleri de, çocuklarının karne sevincine ortak oldu.

Tören yapılan ikramlarla sona erdi - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:42 Kaynak: İHA
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