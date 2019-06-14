Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı okuldu karne heyecanı

Adıyaman
'da evde eğitim alan öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından açılışı yapılan okulda düzenlenen törenle karnelerine kavuştu.
Adıyaman'da, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında evlerinde eğitim alan öğrenciler, karnelerini ise yaklaşık 3 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Hasan Taşar İmam-Hatip Ortaokulu salonunda düzenlenen törenle aldı.
Engellerinden dolayı okula gidemeyip evlerinde eğitim alan 21 engelli, düzenlenen törenle karne sevincini yaşadı. Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz
, milli eğitim müdür yardımcıları ve milli eğitim şube müdürleri, öğretmen ve öğrenci velileri de katıldı. Engelli öğrencilerin aileleri de, çocuklarının karne sevincine ortak oldu.
Tören yapılan ikramlarla sona erdi - ADIYAMAN