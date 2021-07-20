Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı Uzunmehmet Camii'nde ilk bayram namazı - Son Dakika

Hutbe okunması, dua edilmesi ve tekbirlerin getirilmesinin ardından namaz sona erdi. Vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını gözeterek bayramlaştı. Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu. - ZONGULDAK

Vatandaşlar namaz öncesi adeta camiye akın etti. Cami içerisindeki ibadet alanının dolmasıyla bazı vatandaşlar cami dışında bayram namazını kıldı.

Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu