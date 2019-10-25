Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısını kabulü sonra erdi
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısını kabulü sonra erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısını kabulü sonra erdi

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdul Raşid Dostum'u kabulü sonra erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısını kabulü sonra erdi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdul Raşid Dostum'u kabulü sonra erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdul Raşid Dostum'u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Basına kapalı bir şekilde gerçekleştirilen görüşme sona erdi.

(İHA)

Afganistan Cumhurbaşkanı, Dolmabahçe Sarayı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 07:40 Kaynak: İHA
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