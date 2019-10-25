Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısını kabulü sonra erdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdul Raşid Dostum'u kabulü sonra erdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 07:40 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdul Raşid Dostum'u kabulü sonra erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdul Raşid Dostum'u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Basına kapalı bir şekilde gerçekleştirilen görüşme sona erdi.
(İHA)
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