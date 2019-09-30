Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş görüntüleri sosyal medyada tartışma konusu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş görüntüleri sosyal medyada tartışma konusu

53 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş görüntüleri sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Görüntü alan muhabirin Erdoğan'ın korumalarına "Müsaade eder misiniz, tek çekelim" ricasının kameralara yansıması sonrası pek çok Twitter kullanıcısı görüntülerin PR çalışması olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş görüntüleri sosyal medyada tartışma konusu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da bir törene katılmak üzere Üsküdar'daki konutundan çıkış yaptığı sırada Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasına uğrayarak alışveriş yaptı.


Kısıklı'daki mağazada bulunan vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan'ın görüntüleri sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

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Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar, Tuzla, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:16 
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