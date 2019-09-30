Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş görüntüleri sosyal medyada tartışma konusu
29 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş görüntüleri sosyal medyada tartışmalara yol açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş görüntüleri sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Görüntü alan muhabirin Erdoğan'ın korumalarına "Müsaade eder misiniz, tek çekelim" ricasının kameralara yansıması sonrası pek çok Twitter kullanıcısı görüntülerin PR çalışması olduğunu savundu.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:33
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