Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş görüntüleri sosyal medyada tartışma konusu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş görüntüleri sosyal medyada tartışma konusu

29 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş görüntüleri sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş görüntüleri sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Görüntü alan muhabirin Erdoğan'ın korumalarına "Müsaade eder misiniz, tek çekelim" ricasının kameralara yansıması sonrası pek çok Twitter kullanıcısı görüntülerin PR çalışması olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş görüntüleri sosyal medyada tartışma konusu

Recep Tayyip Erdoğan, Twitter, PR, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:33 
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